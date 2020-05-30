İlişkilerin 100. yılı kutlanıyor! Türkiye ve Rusya dostluk belgeleri yayımlandı

Başkonsolosluk, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “TBMM Hükümeti Sovyet Rusyası’na kömür, buğday ve başka malzemeler göndererek yardımda bulunuyordu. Bu yardımlar, İç Savaş ve yabancı işgalcilerle mücadele dolayısıyla zor günler geçiren Rusya için büyük önem arz ediyordu.” Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü 3 Haziran’da kutlanacak.