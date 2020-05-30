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  3. İlişkilerin 100. yılı kutlanıyor! Türkiye ve Rusya dostluk belgeleri yayımlandı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 03:02 | Son Güncelleme:

İlişkilerin 100. yılı kutlanıyor! Türkiye ve Rusya dostluk belgeleri yayımlandı

İlişkilerin 100. yılı kutlanıyor! Türkiye ve Rusya dostluk belgeleri yayımlandı

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıldönümü nedeniyle 1920'li yıllarda iki ülke arasında gerçekleştirilen karşılıklı yardımlaşmalara ilişkin belgeleri yayınladı.

Başkonsolosluk, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “TBMM Hükümeti Sovyet Rusyası’na kömür, buğday ve başka malzemeler göndererek yardımda bulunuyordu. Bu yardımlar, İç Savaş ve yabancı işgalcilerle mücadele dolayısıyla zor günler geçiren Rusya için büyük önem arz ediyordu.” Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü 3 Haziran’da kutlanacak.


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