İlişkilerde kriz-kopuş bekleyenler hayal kırıklığına uğradı

Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’daki sivil havaalanına helikopter üssü kurdu. Helikopterler, Suriye’nin Türkiye sınırında görev yapan üs askeri polislerini koruyacak. Rusya’nın üsse ulaşan helikopter ve askeri polislerin görüntüleri yayımlandı.

Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı” denildi.