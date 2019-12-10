İlim Yayma Ödülleri 22 Aralık'ta

Bülent ŞANLIKAN

Bilimsel çalışmaların desteklenmesi amacıyla İlim Yayma Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan ‘İlim Yayma Ödülleri’ için geri sayım başladı. Türkiye’nin en prestijli akademi ödülleri, Sosyal Bilimler, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri olmak üzere 3 kategoride verilecek. İlim Yayma Ödülleri’nin detaylarına ilişkin Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, vakfın 70 yıldır ülkesine bağlı, ideolojik takıntıları olmayan ilim insanları yetişsin diye gayret verdiğini anlattı.

BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin Türkiye’nin en büyük Akademi Ödülleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “İİlim Yayma Ödülleri, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek. Millilik bilincine sahip, toplumda yaygın etki oluşturan, ülkemizin ve insanlığın hayrına katkı sağlayan çalışmalar onurlandırılacak. Bu ödüller Türkiye’nin akademik olarak bugüne kadar verilen en büyük ödül niteliğini taşıyor. 758 kişinin başvuruda bulunduğu yarışmada toplam ödül değerini 500 bin TL olarak belirledik. Büyük ödüle verilen miktar ise 300 bin TL olacak.”

“İlim Yayma Ödülleri” tanıtım toplantısına Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek (sağ 3), Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan (sol 3), Genel Müdür Adem Yavuz (sağda), Akademik Danışma Kurulu Başkanı İdris Sarısoy (sağ 2) ile İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün (solda) katıldı.

TÖREN BAŞKAN ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA DOLMABAHÇE’DE

“İlim Yayma Ödülleri, 22 Aralık akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak. Türkiye’de önemli, iddialı bir başlangıç yapmış olacağız. Türkiye’ye ters beyin göçünün gerçekleşmesine, hem Türkiye’de bütün dünyaya nam salacak akademisyenlerin sayısının artmasına hizmet edecek diye düşünüyoruz. Aziz Sancar’ın dünya çapında ödül alması, Türkiye’deki gençlerin bilime teşvikinde nasıl büyük bir rol oynadı. İnanıyoruz ki iki yılda bir yapacağımız ödülleri alan akademisyenler de Türkiye’de bu alanda birer rol model olacaktır.”