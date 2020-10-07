07 Ekim 2020 Çarşamba 15:01 | Son Güncelleme:
İlham Aliyev: Ermenistan'la barış görüşmelerine askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceğiz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'la barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Aliyev, bu görüşmelere askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceklerini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan'la barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Aliyev, bu görüşmelere askeri çatışmaların akut evresi bittikten sonra döneceklerini söyledi.
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