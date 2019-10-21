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İlgisiz çocuk oyuna bağlanıyor

İlgisiz çocuk oyuna bağlanıyor

Yeşilay’ın anketine katılan 5 bin gençten % 8.5’inin oyun bağımlılığı riski taşıdığı ortaya çıktı.

Yelda GÖKDAĞ 

Katılımcıların % 55’inin her gün, % 25’inin günde en az 4 saat oyun oynadığı tespit edildi. Gençlerin % 20’sinin de 7 yaşından önce oyun oynamaya başladığını belirlendi. Sonuçları TBMM’de paylaşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, şunları söyledi: “ ‘Kimler daha çok oyun oynuyor?’ diye psikolojik ve demografik parametrelere bakıldığında, ilgisiz aile ortamı, anneyle iletişimi yakın olmayan gençlerde daha çok görülmüş. Online kumarla ilgili de% 28’i her gün oynadığını söylemiş.” 

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