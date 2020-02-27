'İletişim milli güvenlik meselesidir'

Toplantıya başkanlık yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamu diplomasisinin, stratejik iletişim politikalarının en önemli sac ayaklarından biri olduğunu söyledi. Altun şöyle devam etti: “Uluslararası ilişkiler, artık devletler arası münasebetlerin ötesine geçmiş, iş dünyasının, STK’ların, sanatçıların, medyanın ve diğer unsurların dahil olduğu karmaşık bir ilişkiler manzumesi haline gelmiştir. Bu yeni koşullara ayak uydurmamak bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye’nin karşı karşıya olduğu meydan okumaları ve fırsatları göz önünde bulundurarak milli menfaatlerimiz doğrultusunda belirlediğimiz hedefler için el birliğiyle çalışacağız. Milletimizin sesini dünyaya daha etkin şekilde duyuracağız.