İletişim Başkanlığı'nın videosunda İdlib'in Türkiye için önemi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda İdlib'in Türkiye için neden önem taşıdığı ve Türkiye'nin Esed rejimi ile destekçilerine karşı Suriye halkını koruduğu anlatıldı.

Söz konusu video, "İdlib, Türkiye için neden önemli? Sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması, terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürüyor." ifadeleri ile paylaşıldı.

İletişim Başkanlığından İdlib açıklaması