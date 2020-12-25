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25 Aralık 2020 Cuma 20:24 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı anısına özel klip

İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı anısına özel klip
AA

İletişim Başkanlığı, Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkanlığın Twitter hesabından, şu paylaşımda bulunuldu:

"Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız. Sizlere minnettarız. Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz."

Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak ölen askerlerin canlandırıldığı özel klibe de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır. Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle."
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