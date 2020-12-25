İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı anısına özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkanlığın Twitter hesabından, şu paylaşımda bulunuldu:

Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak ölen askerlerin canlandırıldığı özel klibe de yer verildi.

Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır.



Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle... #SarıkamışMarşıpic.twitter.com/8e5b9FHfHj