25 Aralık 2020 Cuma 20:24 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı anısına özel klip
AA
İletişim Başkanlığı, Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırlandı.
AA'nın aktardığı habere göre, Başkanlığın Twitter hesabından, şu paylaşımda bulunuldu:
"Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız. Sizlere minnettarız. Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz."
Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak ölen askerlerin canlandırıldığı özel klibe de yer verildi.
Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 25, 2020
Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle... #SarıkamışMarşıpic.twitter.com/8e5b9FHfHj
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır. Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle."