İletişim Başkanlığı'ndan İstiklal Marşı çağrısı

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından tüm vatandaşları saat 19:23'te İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/EfJ3AfikkF