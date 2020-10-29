29 Ekim 2020 Perşembe 12:05 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan İstiklal Marşı çağrısı
İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları 19.23'te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet etti.
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından tüm vatandaşları saat 19:23'te İstiklal Marşı okumaya davet etti.
Başkanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz.
Bugün 19.23’te Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın “Büyük Cumhuriyet Konseri” İstiklâl Marşımız ile başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı 19.23’te İstiklâl marşımızı hep birlikte coşkuyla okumaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/EfJ3AfikkF— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2020