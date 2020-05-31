İletişim Başkanlığından 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulunuldu.

#TütünsüzGençlik etiketiyle yapılan paylaşımda "Hayatınıza ve sevdiklerinize değer verin, sağlıklı yaşayın. Sağlığınızı değil, sigarayı bırakın!" mesajına yer verildi.



Paylaşımda konuya ilişkin bir video filmle tütüm mamüllerinin zararlarına dikkat çekildi.