31 Mayıs 2020 Pazar 18:50 | Son Güncelleme:
#TütünsüzGençlik etiketiyle yapılan paylaşımda "Hayatınıza ve sevdiklerinize değer verin, sağlıklı yaşayın. Sağlığınızı değil, sigarayı bırakın!" mesajına yer verildi.
İletişim Başkanlığından 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı
İletişim Başkanlığı, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulunuldu.
#TütünsüzGençlik etiketiyle yapılan paylaşımda "Hayatınıza ve sevdiklerinize değer verin, sağlıklı yaşayın. Sağlığınızı değil, sigarayı bırakın!" mesajına yer verildi.
Paylaşımda konuya ilişkin bir video filmle tütüm mamüllerinin zararlarına dikkat çekildi.
Hayatınıza ve sevdiklerinize değer verin, sağlıklı yaşayın.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) May 31, 2020
Sağlığınızı değil, sigarayı bırakın!#TütünsüzGençlik pic.twitter.com/2UcHZnNxTP