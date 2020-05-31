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  3. İletişim Başkanlığından 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı
31 Mayıs 2020 Pazar 18:50 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanlığından 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı

İletişim Başkanlığından 'Dünya Tütünsüz Günü' paylaşımı

İletişim Başkanlığı, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulunuldu. 

#TütünsüzGençlik etiketiyle yapılan paylaşımda "Hayatınıza ve sevdiklerinize değer verin, sağlıklı yaşayın. Sağlığınızı değil, sigarayı bırakın!" mesajına yer verildi.

Paylaşımda konuya ilişkin bir video filmle tütüm mamüllerinin zararlarına dikkat çekildi.


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