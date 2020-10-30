İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyon uyarısı

İletişim Başkanlığı'ndan, İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından sosyal medya paylaşımlarında dezenformasyona dikkat edilmesine yönelik duyuru yapıldı. Deprem haberlerinde resmi kaynakların önemi belirtilirken, teyit edilmeyen görüntü ve bilgilerin kesinlikle yayınlanmaması ve paylaşılmaması gerektiği ifade edildi.

DHA'da yer alan habere göre, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, depremin ülke olarak herkesi derinden üzdüğü bildirilerek, can kaybının olmaması temenni edildi.

Aynı zamanda devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiği şu sözlerle ifade edildi:

"Devletimiz, vatandaşlarımızın emniyetini ve can güvenliğini önceliklendirerek gerekli çalışmaları ve tedbirleri koordineli bir şekilde yürütmektedir. Bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmesinin mühim bir aracı olan medyamıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Depreme ilişkin yayınlarda kamuoyunu panik ve infiale sevk edecek ifade ve görüntülerden uzak durulmalı, bilgilendirici ama özellikle teskin edici bir yayın dili kullanılmalıdır. İlgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemelidir."

"GÖREVLİ KİŞİLER MEŞGUL EDİLMEMELİ"

Doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, teyit edilmeyen görüntü ve bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması ve deprem bölgesinde tüm iletişim araçlarının gereksiz şekilde meşgul edilmemesi söylendi.

Kanıta dayalı bilimsel verilerin önemi ise şu sözlerle vurgulandı:

"Bu süreçte resmi makamlar ve uzmanlarca emniyet ve can güvenliğine ilişkin uyarıların yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ve deprem anında yapılacaklara dönük bilgilendirmelerin daha önemli hale geldiği dikkate alınmalıdır. Görüşlerine başvurulan uzmanların konuyu anlaşılır bir dilde, manipülatif söylemlerden kaçınarak kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında kamuoyuna aktarması son derece önemlidir."