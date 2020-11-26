İletişim Başkanlığınca Formula 1 kapsamında hazırlanan İstanbul tanıtım filmi yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tanıtım filminde dünyaca ünlü Formula 1 takımları Redbull Racing ve AlphaTauri F1 takımları ve pilotları Alexander Albon ile Pierre Gasly yer aldı.

İletişim Başkanlığının himayelerinde hazırlanan tanıtım filminde Sultanahmet, Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Arnavutköy-Bebek sahil yolu, Üsküdar Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi önemli lokasyonlar etkili çekimlerle sporseverler ve dünya kamuoyu ile buluştu.

Çekimler kapsamında iki Formula 1 aracı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden dünyanın ilk kıtalararası karşılıklı geçişini ve kıtalararası pit-stopunu icra etti.

Formula1 yarış araçlarının İstanbul'u turladıkları tanıtım filminin, dünya genelinde yüz milyonlarca izleyiciye ulaşması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tanıtım filmine ilişkin şunları kaydetti:

"F1 takımlarının bu güzel tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri küresel çapta milyonlarca izleyiciye ulaşıyor. Uluslararası spor organizasyonlarının ülkemizin tanıtımına katkısını çok önemsiyoruz. Benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."