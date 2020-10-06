İletişim Başkanlığı yayınladı... Uluslararası uzmanlar Karabağ ile ilgili tarihi gerçekleri anlattı

İşgalci Ermenistan tarafından 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan toprağı Karabağ ile ilgili İletişim Başkanlığı tarafından bilgilendirici bir video hazırlandı.



Yapılan röportajlarda, ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı olan Didier Billion, Emekli Albay Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda gibi isimler bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Videoyu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı: