06 Ekim 2020 Salı 01:17 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanlığı yayınladı... Uluslararası uzmanlar Karabağ ile ilgili tarihi gerçekleri anlattı
İletişim Başkanlığı, işgalci Ermenistan tarafından 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan toprağı Karabağ ile ilgili bilgilendirici bir video hazırladı.
İşgalci Ermenistan tarafından 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan toprağı Karabağ ile ilgili İletişim Başkanlığı tarafından bilgilendirici bir video hazırlandı.
Yapılan röportajlarda, ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı olan Didier Billion, Emekli Albay Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda gibi isimler bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.
Videoyu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:
"30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz."