İletişim Başkanlığı ve kamu bankalarından kadına şiddete karşı “Saklama, görmezden gelme!” çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında ‘susma’, yaşadıklarını ‘saklama’ diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir” dedi.

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı.

Bu kapsamda İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğinde hazırlanan filmlerde, toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet ediliyor.

Şiddete uğrayan kadınların mağduriyetlerini saklama sebepleri farklı olsa da atmaları gereken adımların aynı olduğuna işaret edilen filmlerde, şiddet karşısında susmaktan ve mağduriyetlerini saklamaktan vazgeçen kadınların sadece kendileri için değil tüm mağdurlar adına cesaret verici bir hareketi de başlatmış olacakları vurgulanıyor.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele

Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında #Susma, yaşadıklarını #Saklama diyoruz.



Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir. pic.twitter.com/NAWLF00SLG — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 25, 2020

Kadına şiddete meyilli erkeklerin konu alındığı serinin diğer filmlerinde ise sorunun temelinin gelir ve eğitim düzeyiyle ilgili olmadığı belirtilerek, kadına şiddetin onu destekleyen veya görmezden gelen çevreden güç aldığına dikkat çekiliyor.

Filmlerde, şiddet gösteren kişi her kim olursa olsun asla hoş görülmemesi, görmezden gelinmemesi ve bu insanlık suçuna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında ‘susma’, yaşadıklarını ‘saklama’ diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.