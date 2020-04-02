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  3. İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyasında şimdiye kadar toplanan miktarı açıkladı

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyasında şimdiye kadar toplanan miktarı açıkladı

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyasında şimdiye kadar toplanan miktarı açıkladı

Son Dakika Haberleri.. İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, İletişim Başkanlığının Twitter'daki hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır."
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