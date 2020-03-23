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  3. İletişim Başkanlığı koronavirüste dünya genelindeki son durumu paylaştı

İletişim Başkanlığı koronavirüste dünya genelindeki son durumu paylaştı

İletişim Başkanlığı koronavirüste dünya genelindeki son durumu paylaştı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 1,236 30 -
İtalya
59,138 5,476 7,024
Çin
81,054 3,26172,440
İspanya
28,603 1,756 2,125
ABD
38,757 400178
Almanya
24,806 93 266
İran
21,638 1,685 7,635
Fransa
16,018 674 2,200
Güney Kore
8,897 1042,909
Birleşik Krallık 5,683 281 93


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