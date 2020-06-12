İletişim Başkanlığı güncel haritayı paylaştı... Suriye'de son durum
İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabında Suriye'deki son durumu gösteren haritaları paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Suriye'de yaşanan son gelişmeleri, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden güncel haritalarla açıkladı.
SURİYE GENEL DURUM HARİTASI
Suriye'nin genel durumunun yer aldığı haritada rejim güçlerinin elinde olan bölgeler kırmızı, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) harekat alanları yeşil, PKK-YPG'nin bulunduğu bölgeler sarı, Golan Tepeleri mavi renkle belirtildi.
Paylaşımlarda, 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla İdlib’deki son durumu, Türk-Rus ortak devriyesinin ulaştığı noktayı ve gerçekleşen devriye güzergahını ve 12 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Antifa varlığını gösteren haritalara yer verildi.