İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs tablosunu grafik bir görselle açıkladı

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazlasının da iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

AA