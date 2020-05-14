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  3. İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nın Van'da düzenlediği hain saldırıya sert tepki gösterdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nın Van'da düzenlediği hain saldırıya sert tepki gösterdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nın Van'da düzenlediği hain saldırıya sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK terör örgütünün Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Fahrettin Altun, Van'da PKK terör örgütü tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

"Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!"


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