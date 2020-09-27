İletişim Başkanı Altun'dan uluslararası topluma Ermenistan tepkisi: Bunun gereğini yaparız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda uluslararası topluma Ermenistan'ın işgalci tavrına karşı tutumundan dolayı tepki gösterdi.



Uluslararası toplumu "üç maymunu" oynamakla suçlayan Altun, Türkiye'nin Azerbaycan ile “iki devlet, bir millet" olmanın gereğini yapacağını belirtti.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan’daki kardeşlerimizle her zaman omuz omuza olacağız. Ermenistan, saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katmalıdır. Savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydası olmaz.

Uluslararası toplum, bir kez daha Ermeni saldırganlığı karşısında üç maymunu oynamaktadır. Onlarca yıldır hiçbir şey yapmayarak, hatta yasadışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiler. Mevcut çatışma, durumun sürdürülemez hale geldiğinin kanıtıdır.

Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci durumundadır. On yıllardır Dağlık Karabağ’ı işgal etmekle kalmadılar, aynı zamanda Azerbaycan’a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar. Bugün yaptıkları saldırı, bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturdu.

Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor; dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan’la dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan “iki devlet, bir millettir.” Bunun gereğini yaparız.