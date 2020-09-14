14 Eylül 2020 Pazartesi 10:15 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Gereken cevap en sert şekilde verilecektir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğini, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdüreceğini ifade eden Altun, "Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Hakkâri'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, tüm terör unsurları yerle yeksan edilinceye dek kahraman ordumuz operasyonlarını sürdürecektir. Terör destekçilerine ve hamilerine gereken cevap içeride ve dışarıda en sert şekilde verilecektir.