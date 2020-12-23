İletişim Başkanı Altun'dan tepki: CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda CHP'ye sert tepki gösterdi.

Altun, yaptığı paylaşımda, CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz."

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN ADAMDAN VERGİYİ ALACAKSIN"



CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmuş ve hükümete ilginç bir öneride bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu şunları demişti:

"Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın."