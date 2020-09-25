İletişim Başkanı Altun'dan Nancy Pelosi'nin sözlerine sert tepki: Müttefikliğin ruhuna aykırıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye hakkındaki sözlerine Twitter'dan yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

"SALDIRIYI KİMLERİN DESTEKLEDİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

"Nancy Pelosi'ye tek sorumuz var" diyen Altun, "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir?" dedi.

Türk demokrasisine yönelik saldırıları kimlerin desteklediğini çok iyi bildiklerini belirten Altun, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye'ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz." ifadeleri kullandı.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİN GÜCÜ TARİHTEN GELMEKTEDİR"

Türkiye'nin yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlediğini ve Türk tarihinin demokrasisinin gücünün bu tarihten geldiğini belirten Altun, şu ifadelere yer verdi:

"Pelosi'nin açıklamaları, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz."

"MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRIDIR"

İç siyasette puan toplamak adına Türkiye'ye saldırmanın Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırı olduğunu kaydeden Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz."

"BİZİMLE ANLAMLI BİR DİYALOG İÇİNE GİRİN"

ABD'li siyasetçilere ve yöneticilere çağrıda bulunan Altun, "Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD'nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır." ifadelerini kullandı.

"Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur" diyen Altun, sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz."