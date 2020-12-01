İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan 'vekil'ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız."