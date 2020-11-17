İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Sözleri tamamen asılsız"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür