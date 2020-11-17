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  • İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Sözleri tamamen asılsız"
17 Kasım 2020 Salı 15:49 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Sözleri tamamen asılsız"

İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: "Sözleri tamamen asılsız"

İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısındaki konuşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM grup toplantısında şahsımı hedef alan itham ve sözleri üzüntü vericidir, tamamen asılsızdır. Bağımsız bir mahkemenin aldığı karara saygı göstermek hukuk devletinin bir gereğidir. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için mücadele günüdür."
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