İletişim Başkanı Altun'dan İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İzmir'de cami hoparlöründen müzik yayını yapılmasına sert tepki gösterdi.

Altun, bu saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.

Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması,bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar.

Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî’nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir.

yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir.