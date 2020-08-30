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  3. İletişim Başkanı Altun'dan DHKP-C'li Ebru Timtik'i savunanlara sert tepki
30 Ağustos 2020 Pazar 01:38 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan DHKP-C'li Ebru Timtik'i savunanlara sert tepki

İletişim Başkanı Altun'dan DHKP-C'li Ebru Timtik'i savunanlara sert tepki
AA

Terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan cezaya çarptırılan ve açlık grevinde ölen Ebru Timtik'i savunanlara Fahrettin Altun'dan sert yanıt geldi. Altun yaptığı paylaşımda, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan cezaya çarptırılan ve açlık grevinde ölen Ebru Timtik'i savunanlara, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan sert yanıt geldi. 

AA'nın aktardığı habere göre, Altun, devlete katil diyenlerin devlete, millete, Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenler olduğunu bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir."
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İletişim Başkanı Altun'dan DHKP-C'li Ebru Timtik'i savunanlara sert tepki
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