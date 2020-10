İletişim Başkanı Altun'dan Charlie Hebdo'ya sert tepki: Dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı twitter'dan Batılı ülkelerinde yer alan faşist kanatlarının ırkçılık paylaşımları üzerine açıklamada bulundu.



Altun paylaşımında, "Batı’nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Müslüman karşıtı gündemi meyve veriyor! Charlie Hebdo, Başkanımızı hedef alan sözde karikatür serisini yayınladı. Bu yayının kültürel ırkçılığını ve nefretini yaymaya yönelik bu iğrenç çabasını kınıyoruz." dedi.

Sözde karikatürler tiksindirici ve gerçek bir insan ahlakı anlayışından yoksun olduğunu dile getiren Altun, "Açıkçası, Fransız liderliğinin ülkeleri için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünü. Sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğumuza dair tutumumuzu açıkça ortaya koyduk. Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanımız, dünya çapında milyonlarca mülteciyi kucaklamada öncülük ederek son hafızalarda en insani lider olduğunu söyleyen Altun,"Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını kaldırmayanlar artık müstehcenlikleriyle liderimizi hedef alıyor. Yine, ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve anti-Semitik kışkırtmalar bizi ayni karşılık vermeye kışkırtamayacak. Algılanan mağduriyetinize dayanarak gözdağı ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kültürünü hedef alan paylaşımda Altun, "Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve anlamsız saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür ilkel kültürel ırkçılığa, entelektüel kısırlığa ve medeniyetsiz söyleme karşı savaşmaya çağırıyoruz." açıklamalarında bulundu.

