  • $7,6688
  • 8,9862
  • 469.866
  • 1096.16
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • İletişim Başkanı Altun'dan BM Genel Kurul yorumu: Hakikatten yana olmaya devam edeceğiz
22 Eylül 2020 Salı 20:35 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan BM Genel Kurul yorumu: Hakikatten yana olmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Altun'dan BM Genel Kurul yorumu: Hakikatten yana olmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yeniden inşasında, hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı twitter'dan Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan ki seslenişi hakkında paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu’nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altun, "Türkiye, Suriye’den Libya’ya Balkanlardan Azerbaycan’a Yemen’den Keşmir’e kadar tüm coğrafyalarda barışın ve adaletin tesisi için inisiyatif almaktan çekinmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yeniden inşasında, hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz." dedi.

<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti. Kahvelerin açı

Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun yasaklarına çözüm: Her oyunda sıfır, yeni bir kağıt açacaksın!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mardin'de 1624 yıllık kiliseye ait mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.