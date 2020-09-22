İletişim Başkanı Altun'dan BM Genel Kurul yorumu: Hakikatten yana olmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı twitter'dan Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndan ki seslenişi hakkında paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, BM 75. Genel Kurulu’nda, uluslararası sistemin yetersizliği yüzünden bölgemizde ve dünyanın pek çok yerinde kangrene dönüşmüş tüm sorunlara hakkaniyetli ve adil bir çözüm için tarihî bir konuşma gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altun, "Türkiye, Suriye’den Libya’ya Balkanlardan Azerbaycan’a Yemen’den Keşmir’e kadar tüm coğrafyalarda barışın ve adaletin tesisi için inisiyatif almaktan çekinmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 21. yüzyılın yeniden inşasında, hakikatten yana taraf olmaya devam edeceğiz." dedi.