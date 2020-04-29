İletişim Başkanı Altun'dan Afrin'deki saldırıyla ilgili açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Afrin'deki terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Afrin’de terör örgütü PKK’nın düzenlediği hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Terörün hiçbir kutsalı olmadığını bir kez daha gördük. Tüm gücümüzle bu hainlerle ve onların işbirlikçileriyle mücadele edecek, bölgemizde barış ve istikrarı tesis edeceğiz."