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  • İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li siyasilere sert tepki: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"
30 Eylül 2020 Çarşamba 09:21 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li siyasilere sert tepki: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'li siyasilere sert tepki: "Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ABD başkanlık seçimlerinde seçim malzemesi yapılmasına sert tepki gösterdi. Altun, "Türkiye-ABD ilişkilerinin başkanlık seçimi sürecinde kullanılması rahatsızlık verici. Türkiye'ye yönelik böyle davranışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmamıza engel olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ABD başkanlık seçimlerinde seçim malzemesi yapılmasını eleştirdiği mesajını sosyal medyadan İngilizce yayımladı, ABD'li siyasetçileri yapıcı olmaya çağırdı.

Altun, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye-ABD ilişkilerinin başkanlık seçimi sürecinde kullanılması rahatsızlık verici. Özellikle NATO müttefiki olan ülkeler bu tür meselelerde karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır. Türkiye'ye yönelik böyle davranışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmamıza engel olmayacaktır. Türkiye'nin pozisyonunun uluslararası hukuka uygun olmasına rağmen bazı ABD’li siyasetçiler, bölgedeki gerilimi ülkelerindeki seçim için Ermeni lobilerinden destek almak maksadıyla kullanıyorlar."

Altun, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar istediğini vurgulayarak, "Bu yüzden Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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