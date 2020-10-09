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  • İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması
09 Ekim 2020 Cuma 00:11 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan "ABD ile ticari ilişkiler" açıklaması
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ABD ile ticari ilişkilere ilişkin bir paylaşımda bulundu. Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan infografik videolu mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını karşısında yalnızca ABD'ye değil, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya gibi diğer NATO müttefiklerimizle birlikte dünyanın birçok ülkesine yardım elimizi uzattık. ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz."
<p>Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun pa

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