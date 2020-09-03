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  3. İletişim Başkanı Altun'dan AA çalışanlarını hedef gösteren Yunanistan'a sert tepki
03 Eylül 2020 Perşembe 00:26 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan AA çalışanlarını hedef gösteren Yunanistan'a sert tepki

İletişim Başkanı Altun'dan AA çalışanlarını hedef gösteren Yunanistan'a sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Meis Adası'nda görev yapan Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınadı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Meis’te görev yapan Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınadı.

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz."
"Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür."
"Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."
İletişim Başkanı Altun'dan AA çalışanlarını hedef gösteren Yunanistan'a sert tepki
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