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  3. İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması
27 Ağustos 2020 Perşembe 20:20 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan '30 Ağustos Zafer Bayramı' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağını açıkladı.

Altun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos Zafer Bayramımız bu sene de devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacaktır. İdeolojik saiklerle ve yersiz beklentilerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların asılsız açıklamalarına itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun..."
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