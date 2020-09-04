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  3. İletişim Başkanı Altun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu arasında güldüren diyalog
04 Eylül 2020 Cuma 23:44 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu arasında güldüren diyalog

İletişim Başkanı Altun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu arasında güldüren diyalog

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde yoluna ilişkin paylaşımda bulundu. Altun'un paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yanıt verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde yoluna ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Altun'un paylaşımını alıntılayarak "Biraz fazla kısaltmış olabiliriz." dedi.

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