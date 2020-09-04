04 Eylül 2020 Cuma 23:44 | Son Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu arasında güldüren diyalog
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde yoluna ilişkin paylaşımda bulundu. Altun'un paylaşımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yanıt verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde yoluna ilişkin paylaşımda bulundu.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Altun'un paylaşımını alıntılayarak "Biraz fazla kısaltmış olabiliriz." dedi.
Biraz fazla kısaltmış olabiliriz �� ���� https://t.co/GMhhpoRYGv— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 4, 2020