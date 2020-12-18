  • $7,6361
  • 9,3523
  • 462.146
  • 1408.32
  • Haberler
  • Güncel
  • İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler
18 Aralık 2020 Cuma 21:29 | Son Güncelleme:

İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler

İletişim Başkanı Altun: Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler."
<h3>'Katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz'</h3><h3>BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ</h3><p>Başkan E

18 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Milli gemilerin güvenliği Dalgıç Tespit Sonarı ile artacak

Yılan zehri kanı bakın ne hale getirdi! Görenler şaşkına döndü

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.