İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun, Twitter hesabından KKTC'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarıyla ilgili ortaya atılan iddialara şu şekilde cevap verdi:

"Olağan şüpheliler; KKTC’de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi"

Kıbrıs Türklerinin, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman desteklediğine işaret eden Altun, "Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun! Gelin, Kıbrıs’ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.