İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile telefonla görüştü.

AA'nın aktardığı habere göre, Altun-Satterfield görüşmesinde, başta TRT World olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşıldı, ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alındı.

Fahrettin Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrimeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem FETÖ'nün hem de Suriye'de PKK/YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizdi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK/YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostu ve NATO müttefiki ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın iş birliğini sürdürdüğü de ifade edildi.