İleşim Başkanı Altun'dan Doğu Akdeniz açıklaması

"Uluslararası Doğu Akdeniz Konferası"nın açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Pfor. Dr. Fahrettin Altun, burada Doğu Akdeniz'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in yardımları ile diyalog ve diplomasiye alan açıldığını söyledi.

"DOĞU AKDENİZ, MAVİ VATANIMIZIN BİR PARÇASINI TEŞKİL EDİYOR"

Doğu Akdeniz hakkında son yıllarda birçok şey söylendiğine işaret eden Altun, “Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi ‘yeni imparatorluklarının doğum yeri’ olarak görüyor. Başkaları, burayı ‘bir sonraki küresel çatışma noktası’ olarak değerlendiriyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için ise mavi vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor” dedi.

Türkiye'nin son aylarda dünyaya çok net bir mesah verdiğini belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletimizin bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir; demokrasilerde bu normaldir ancak biz Türkiye’nin hak ve çıkarlarının korunması noktasında biriz. Uluslararası hukukun bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Sesi en çok çıkanın her zaman haklı olmadığını iyi biliyoruz. İşte bu yüzden Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her zaman diplomasiden yana oldu”

"DOĞU AKDENİZ MESELESİ SADECE İKİLİ ANLAŞMAZLIK DEĞİL"

Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz meselesini ikili bir anlaşmazlığa indirgeme çabalarına rağmen bu sorunun sadece Türkiye ve Yunanistan arasında olmadığına dikkati çekti.

Doğu Akdeniz anlaşmazlığının öncelikle ikili bir anlaşmazlık olduğunu kaydeden Altun, her çözüm ve her muhtemel çatışmanın her iki ülkeyi de içermek zorunda olduğunun altını çizdi.

Bölgede gerilimin yükseltilmesinin veya çözümlenmesinin Türkiye ve Yunanistan'ın kararlarına bağlı olduğunu kaydeden Altun, şunları kaydetti:

"Yine de ortada sadece ikili bir anlaşmazlık yoktur. Dünyanın her yerinden insanın burayı çok yakından takip etmesi, bunun en somut göstergesidir. Meselenin ikinci aşaması bölgeseldir. Her iki tarafta da bölgesel aktörler bulunmaktadır. Onların kararları, Türkiye ve Yunanistan’ın politika tercihlerini karmaşıklaştırıyor."

Bölge genelinde kuşkusuz iki rakip ideal bulunduğunu söyleyen Altun, "Bir yandan Türkiye gibi ülkeler demokrasi ve diplomasiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Diğer yanda ise askeri diktatörlük ve şiddetten yana olduğu aşikâr zararlı aktörler var. Hangi tarafın kazanacağı hem bölgenin hem de uluslararası düzenin geleceğini belirleyecektir.” ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI SAYESİNDE DİYALOĞA ALAN AÇILDI"

İletişim Başkanı Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Şansölyesi Merkel, AB Konseyi Başkanı Michel’in yardımları ile diyalog ve diplomasiye alan açıldığını vurguladı.

Yunanistan’la istikşafi görüşmeleri başlatma fırsatının oluşmasından memnuniyet duyduklarını; zira diplomasinin her daim doğru yol olduğunu belirten Altun, sözlerine şöyle devam etti:

“Atılan adım, doğru istikamette atılmıştır. Biz bu zor dönemde her zaman bunu söyledik.”

“BÖLGE BARIŞ VE İSTİKRAR HAVZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ”

“Önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de gerilimi azaltmalı; adil ve kalıcı bir çözüm için oluşan ivmeyi birlikte korumalıyız” diyen Altun, “Bu ivmeyi artırmak için bir sonraki adımımız, Kıbrıs Türklerini içeren bir bölgesel konferans toplamak olmalıdır. Kazan-kazan çözümleri üretmek ve bölgenin kaynaklarının barışa hizmet etmesi için tek yol budur” değerlendirmesinde bulundu.

Altun, gerginliğin azaltılmasını, bölgenin bir barış ve istikrar havzasına dönüştürülmesini ümit ettiklerini kaydetti.