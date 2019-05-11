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  3. İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

İlçelerde 'Nöbetçi Noter' uygulaması başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında "Nöbetçi Noter" hizmet veriyor.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de ''Nöbetçi Noter'' uygulaması başladı.

Çorlu Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi Belediye İlave İş Merkezi'nde bulunan Çorlu 1. Noterliği, bu kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Çorlu 1. Noter Başkatibi Kadir İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına illerde olduğu gibi bazı ilçelerde de başlandığını söyledi.

Bazı işlemlerin özellikle de hafta sonları yoğun olduğunu belirten İbiş, "Kamu görevlileri ve devlet memurlar hafta sonları izinli oluyor. Bu uygulama sayesinde bu kişiler, noter ile olacak işlemlerini daha rahat ve aksatmadan yapacak. Bu uygulama genel manada bakıldığında güzel ve mantıklı. Herkese hayırlı olsun." dedi.

İbiş, hafta sonları kurulan oto pazarlarındaki alış verişlerde artık işlemler için hafta başının beklenmeyeceğini belirtti.

(AA)

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