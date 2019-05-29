İlbilge Hatun kimdir?

Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti'nin Türk Kağanı Bilge Kağan’ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan’dır. Diğer oğlu Kül Tegin’dir. Ertuğrul Bey zamanında yaşamamıştır. Orhun Kitabeleri'nde İlteris Kagan'in en büyük destek ve yardımcılarından birinin esi İlbilge Hatun oldugu belirtilmektedir. 683 yılında doğdu. Babası Göktürk Devleti´ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan, annesi İlbilge Hatun´dur.

8 yaşında babasını yitiren Bilge, 24 yıl boyunca Göktürk Devleti kağanlığı yapan amcası Kapağan Kağan’ın elinde büyüdü. Bilge Kağan, amcası öldüğünde yerine geçen oğlu İnal´ı devirerek 32 yaşında Göktürk Devleti’nin başına geçti. Devletin yönetimini ele alan Bilge’nin ilk işi iyi bir yönetim oluşturmak oldu. Bunun için, ordunun başına 31 yaşındaki kardeşi Kül Tegin’i, vezirliğe de Tonyukuk’u getirdi. Bilge Kağan´ın en büyük hayali milletini yerleşik hayata geçirip onları şehirlerde oturtmak idi. Ama buna vezir Tonyukuk karşı çıkarak, “Türkler, Çinlilerin yüzde biri kadar bile değildiler. Su ve otlak peşindedirler. Avcılık yaparlar. Belli bir yerleri yoktur ve savaşçıdırlar. Kendilerini güçlü görünce, orduları yürütürler. Güçsüz bulunca kaçarlar ve gizlenirler. Çinlilerin sayı üstünlüklerini böylece etkisiz kılarlar. Türkleri surlarla çevrili bir kentte toplarsanız ve bir kez Çin’e yenilirseniz, onların tutsağı olursunuz ” dedi.

HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi. Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evli.

OYUNCULUK KARİYERİ

İlk olarak 2008 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosun Özge Borak, Fulya Zenginer, Ekin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde rol almış ve Armağan Gezici karakterini oynamıştır.

2010 senesinde Gecekondu Kendisi televizyon programında yer almıştır.

2011 senesinde Bir Günah Gibi dizisinde Figen karakterini oynamıştır.

2012 - 2013 seneleri arasında Alev Alev dizisinde Ümran karakterini oynamıştır.

2013 senesinde Fatih Gevherhan dizisinde Sultan karakterini oynamıştır.

2014 senesinde Çalıkuşu dizisinde Azelya karakterini oynamıştır.

2014 senesinde Öcü dizisinde Fatma karakterini oynamıştır.

2014 senesinde BirleşenGönüller filminde Cennet karakterini oynamıştır.

2016 senesinde Kalbim Yangın Yeri dizisinde Leyla karakterini oynamıştır.

2017 senesinde Evlat Kokusu dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.