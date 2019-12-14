Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8147
  • 6,4658
  • 275.387
  • 110477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

İlber Ortaylı'nın tercihi 'Teröre başörtülü yanıt' oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Manisa'ya gelen Prof. Dr. İlber Ortaylı, AA muhabir ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ortaylı, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı karelerini seçti.

Ortaylı, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.


Karan sosyal medyayı salladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman açıklaması
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yı sürgüne gönderdi mi? Şeyma'dan olay açıklamalar!
MasterChef jürisinden Rıfat'a duygusal veda
Sinan Akçıl verdiği sözü unuttu! Burcu Kıratlı'yla böyle görüntülendi
<p>Konyaaltı ilçesindeki bir sitede çalışan Osman Erdoğan, otomobil almak için uzun süre internette

Bütün Araç Sahiplerini İlgilendiriyor! Plakasını Değiştirdi, Kabusu Yaşadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Sonbahar-kış modasına uygun trendler! İşte şıklığın sırları