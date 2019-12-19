İlber Ortaylı 'böyle İstanbullu olunmaz' dedi ve tarif etti!

Bu yıl 20’inci kez düzenlenen Marka Konferansı bu yıl ‘İstanbul’ temasıyla gerçekleşiyor. 2000’e yakın iş liderinin katıldığı konferansta alanında uzman kişiler sunumlarını gerçekleştirdi. Sanat, moda, tarih, komedi ve daha birçok alanda, alanında uzman kişilerin sunumuyla gerçekleşen konferansın bu yıl ki teması ‘İstanbul’ oldu. Konferans kapsamında TUSİAD ile akıllı şehir politikaları üzerine bir çalışma, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile kültür sanatıyla markalaşan İstanbul hedefini somutlaştırma arayışı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ile de İstanbul’un plastik sorununa çare arama gibi sosyal projeler de ele alınıyor.

İSTANBULCA KONUŞAN KALMADI

Konferansta konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’u hak etmenin İstanbullu olmanın kurallarını açıkladı. Gazeteci Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde Ortaylı, öncelikle İstanbulca yani İstanbul Türkçesi ile konuşanın kalmadığını vurgularken, "İstanbullularda edep erkan vardı, İstanbulca konuşurdu, etrafla da çok ilgilenirdi. Şimdi AVM’lere göre tarif veriyorlar. Kadıköy’de oturup Süleymaniye’yi bilmeyen İstanbullu olamaz" dedi.

(İHA)