İlahiyat Profesörü Emin Işık vefat etti

Ramazan aylarında TRT'de katıldığı programlarla da kamuoyu tarafından yakından tanınan Emin Işık hocanın cenazesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Cenazesi Şişli Camii'nden Cuma Namazı'nı müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

EMİN IŞIK KİMDİR?

Prof. Dr. Emin Işık, 1936'da Hatay'da dünyaya geldi. İlk dini eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddin Efendi'den alan Işık, Demirköprü Köyü İlkokulu'nda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur'an Kursu'nda Kur'an hafızlığı eğitimi aldı.

Işık, 1960'ta İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, 1964'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nda 1965-1968 yılları arasında öğretmenlik yapan yazar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kur'an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.



AA