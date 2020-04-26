İlaç yazın, aşı 9 ayda bitecek

TÜBİTAK desteğiyle oluşturulan ‘Kovid-19 Türkiye Platformu’ çatısı altında 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacı, çalışma yürütüyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarını şöyle anlattı:

SEFERBERLİK VAR

“Ülkemizin en seçkin araştırma grupları, bilim insanları bu iş için çözüm üretme noktasında gece gündüz çalışıyor. Başlangıçta 14 proje vardı, şimdi 16 proje yürürlükte. İlaç grubundakiler bu virüse çözüm oluşturabilecek noktada 26 tane molekül belirledi. Şu an sentez çalışmaları başladı. Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz, belki de daha erken üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanmış olacak.”