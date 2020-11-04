İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yarın toplanıyor

Yarın toplanacak olan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, erken mesai ile esnek çalışma modelini görüşecek. Aynı zamanda koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmalar da yine toplantının ana konusu olacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemleri planlanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yarın toplantı sonrası basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.