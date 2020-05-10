İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul dünyanın da sağlık başkenti olacak

Dünyanın gıptayla izlediği İstanbul’daki mücadeleyi anlatan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Virüs gelmeden, biz virüsü nasıl yöneteceğimizi planlamıştık” dedi.

ABD BİZDEN ÖĞRENİYOR



İstanbul’u 2023’te sağlıkta dünyanın başkenti yapmayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu, pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiğine dikkat çekti. Filyasyon ekiplerinin başarısına da değinerek şöyle konuştu: “İstanbul’da bin 200 ekibimiz var. Yerli yazılıma bilgiler giriliyor, vakalar kolayca belirleniyor. Dünyanın en büyük teknoloji ülkesi sanılan ABD bile gelip bizden bunun nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışıyor.”

1 HAZİRAN’DAN SONRA SAĞLIKTA NORMALE DÖNÜŞ



Memişoğlu, sağlıkta normalleşme süreciyle ilgili “1 Haziran’dan sonra bazı hastanelerimiz normale dönecek” diye konuştu.