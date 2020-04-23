İl il iftar ve imsak vakitleri yayımlandı! Diyanet Ramazan imsakiyesi 2020

Nefsimizi ve bedenimizi terbiye ettiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayı için imsak ve iftar vakitleri Diyanet tarafından yayımlandı. Ramazan ayı bereket ayıdır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı Ramazan ayı bu yıl önceki yıllardan biraz daha farklı geçecek. Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayında toplu iftarlar ve etkinlikler yapılmayacak. İllere göre oruç tutma süreleri değişiklik gösterirken beklenen Ramazan imsakiyesi sonrası iftar ve sahur vakileri de belli oldu. İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi...



İL İL İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ

24 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan ayı imsakiyesine göre İstanbul imsak vakti 04.29 iftar vakti 20.00 olacak. İşte diğer illerin imsak ve iftar vakitleri...

İSTANBUL - İmsak: 04.29 İftar: 20.00

ANKARA - İmsak: 04.18 İftar: 19.43

İZMİR - İmsak: 04,46 İftar: 20.03

BURSA - İmsak: 04.32 İftar: 19.58

ANTALYA - İmsak: 04.37 İftar: 19.47

ADANA - İmsak: 04.18 İftar: 19.28

KONYA - İmsak: 04.26 İftar: 19.41

ŞANLIURFA - İmsak: 04.03 İftar: 19.15

GAZİANTEP - İmsak: 04.09 İftar: 19.20

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PİDE ÜRETİMİ İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE SONA ERECEK

Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

EFENDİMİZİN TERAVİHİ EVDE KILMA SÜNNETİNİ ÖNE ÇIKARACAĞIZ

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayında insanların kendi evlerinde teravih namazını kılabileceklerini belirterek, "Peygamber efendimiz de teravih namazını kimi zaman mescitte cemaatle kılmış, kimi zaman da farz bir ibadet olmadığını göstermek amacıyla evinde eda etmiştir. Bu sene Efendimizin teravihi evde kılma sünnetini öne çıkaracağız." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle ilk defa farklı bir ramazan ayı geçireceklerini söyledi.

Ramazan ayında insanların iftarlar vesilesiyle aynı sofrada buluşmalarının birlik ve beraberliği artırdığını ifade eden Maşalı, "Bu açıdan baktığımızda ramazan ayı buruk geçecek. Ancak şu da bir gerçek, dinimizin önemli özelliklerinden bir tanesi ibadetin herhangi bir yere ve mekâna has olmamasıdır. Peygamber efendimiz bir hadisinde, başka peygamberlere sunulmayıp da kendisine bahşedilen birtakım imtiyazlardan bahseder ve 'Yeryüzünün tamamı bana ibadet mekanı (mescit) bahşedilmiş ve temiz addedilmiştir.' sözleriyle yeryüzünün her noktasının mescit hükmünde kılınmasına işaret eder. Mescitler, ibadetlerimizi bir arada eda etme mekânlarıdır ancak içerisinde bulunduğumuz şartlar, bunu mümkün kılmıyorsa bu demek değildir ki biz ibadetlerimizi aksatacağız. Bu sefer cemaatle ibadeti evlerimize taşıma imkânı bulabiliriz. Hane halkımızla, çoluğumuzla çocuğumuzla teravihin feyzinden, bereketinden istifade etmeye çalışabiliriz. Peygamber efendimiz de teravih namazını kimi zaman mescitte cemaatle kılmış, kimi zaman da farz bir ibadet olmadığını göstermek amacıyla evinde eda etmiştir. Bu sene Efendimizin teravihi evde kılma sünnetini öne çıkaracağız." diye konuştu.