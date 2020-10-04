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04 Ekim 2020 Pazar 19:12 | Son Güncelleme:

İkitelli OSB'de yangın

İkitelli OSB'de yangın
AA

Başakşehir'de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başakşehir’de oto sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü.

AA'nın haberine göre, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, araç hurda dükkanı ve bir mobilya imalathanesine sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

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