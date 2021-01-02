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  • İkisi de henüz 15 yaşında: Ellerinde tüfeklerle mezarlıkta yakalandılar
02 Ocak 2021 Cumartesi 01:05 | Son Güncelleme:

İkisi de henüz 15 yaşında: Ellerinde tüfeklerle mezarlıkta yakalandılar

İkisi de henüz 15 yaşında: Ellerinde tüfeklerle mezarlıkta yakalandılar
DHA

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında ellerinde tüfeklerle mezarlıkta bulunan 15 yaşındaki 2 çocuk, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında tüfeklerle mezarlıkta dolaşan iki çocuk yakalandı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyitgazi Mahallesindeki Seyyid Burhaneddin mezarlığında meydana geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta ellerinde tüfekle yürüyen 2 kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, mezarlıkta elinde tüfek bulunan Y.S. (15) ve B.Ç.yi (15) yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis ile 2 çocuk arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu Y.S. ve B.Ç., ellerindeki tüfeklerle yakalandı. Y.S. ve B.Ç., polis merkezine götürüldü.

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